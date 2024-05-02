العلا تحتضن كأس العرب وبطولة العالم للهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا استضافة أول نسختين من كأس العرب للهجن، وبطولة العالم للقدرة الدولية للهجن، بالتعاون مع الاتحادين العربي والدولي للهجن، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانة العلا وجهة رائدة للرياضات التراثية في المنطقة.

وتشهد النسخة الأولى من كأس العرب للهجن، التي تقام في 3 مايو بقرية مغيراء للرياضات التراثية، مشاركة نخبة الهجانة من 15 دولة للمنافسة ضمن 13 جولة على جوائز تتجاوز 3 ملايين ريال.

وتقام النسخة الأولى من بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن في 4 مايو، بمشاركة مجموعة من المطايا والهجانة القادمين من مختلف أنحاء العالم للتنافس على جوائز تصل إلى مليوني ريال.

ويغطي السباق المقسم إلى مرحلتين مسافة 16 كلم، يتنافس فيها الرجال والسيدات ضمن فئتين منفصلتين، وذلك من خلال فئات المطايا وهي: حيل وثنايا بكار وزمول وثنايا قعدان.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول من الفئتين على جائزة قدرها 500 ألف ريال، فيما توزع بقية الجوائز على الفائزين بالمراتب الأخرى.