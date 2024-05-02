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حضور جماهيري قليل قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد خيري وهند عواد

شهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي، حضور قليل لجماهير الزمالك، قبل دقائق قليلة من مباراة البنك الأهلي، في .

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي، في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، عمر جابر

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، أحمد حمدي

خط الهجوم، ناصر ماهر، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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