اخبار الرياضه

هل تريد العودة للدكة؟.. لاعب وست هام يكشف تفاصيل مشادة صلاح مع كلوب

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كشف ميشيل أنطونيو لاعب وست هام عن تفاصيل المشادة التي حدثت بين محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول ومدربه يورجن كلوب.

وقال أنطونيو في تصريحات صحفية، "كان كلوب يقول مثل هل تريد العودة للدكة؟ أو بشكل صريح هل تريد اللعب حقًا؟ ولكن لم يخبرني أحد بما رد عليه صلاح".

شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريق ، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام توتنهام المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

يأتى ذلك في الوقت الذي شهدت الأيام الماضية خلافًا حادًا بين محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب جلوس الفرعون على مقاعد بدلاء الريدز في مباراة وست هام الأخيرة في البريميرليج.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا