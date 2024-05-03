هل تريد العودة للدكة؟.. لاعب وست هام يكشف تفاصيل مشادة صلاح مع كلوب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف ميشيل أنطونيو لاعب وست هام عن تفاصيل المشادة التي حدثت بين محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول ومدربه يورجن كلوب.

وقال أنطونيو في تصريحات صحفية، "كان كلوب يقول مثل هل تريد العودة للدكة؟ أو بشكل صريح هل تريد اللعب حقًا؟ ولكن لم يخبرني أحد بما رد عليه صلاح".

شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريق ليفربول، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام توتنهام المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

يأتى ذلك في الوقت الذي شهدت الأيام الماضية خلافًا حادًا بين محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب جلوس الفرعون على مقاعد بدلاء الريدز في مباراة وست هام الأخيرة في البريميرليج.