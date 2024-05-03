تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون.. ميتروفيتش يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهلال مع التعاون، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

يخوض الهلال المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك في رصيده 80 نقطة من 26 انتصارا وتعادلين بينما لم يتعرض لأي خسارة، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة حصدها من 14 مباراة وتسع تعادلات فيما نال 6 خسائر.

تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

في وسط الملعب: روبين نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

في خط الهجوم: ناصر الدوسري، ميشايل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش.

تبدأ مباراة الهلال والتعاون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي عبر فضائية SSC1 HD وSSC1 SD، وأسندت شبكة قنوات ssc مهمة نقل فعاليات وأحداث مباراة الهلال والتعاون للمعلقين فهد العنزي ومشاري القرني ومحمد حسين اضرضور.