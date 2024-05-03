موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب يوم 12 مايو الجاري، فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي يوم 19 من الشهر ذاته.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه الكبير على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضى فى مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة فى تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتين فى عامي 2020 و 2022.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.