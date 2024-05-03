أنشيلوتي يعلن جاهزية كورتوا للمشاركة في مباراة ريال مدريد وقادش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على جاهزية حارس الفريق تيبو كورتوا، للمشاركة في مباراة قادش غداً بالدوري الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره قادش غداً، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم: "تيبو كورتوا بخير الآن وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات، وسيلعب غداً في مباراة قادش بعد غياب طويل عن الملاعب".

وأضاف: "هل يشارك تيبو كورتوا في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟، النهائي الأهم الذي نفكر فيه الآن، هي مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ، وسيشارك فيه أندرية لونين".

وغاب كورتوا عن المشاركة في المباريات رفقة ريال مدريد، منذ بداية الموسم الحالي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم الحالي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 84 نقطة من 32 مباراة خاضهم بالمسابقة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه فريق برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة.