"لقطع الطريق على عودته لمصر".. عجمان الإماراتي يجدد عقد وليد أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي عجمان الإماراتي، تجديد تعاقد نجمه المغربي وليد أزارو لمدة موسمين.

وكان عقد اللاعب المغربي صاحب الـ 28 عاماً ينتهي رفقة فريق عجمان الإماراتي، بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يتم تجديد تعاقده مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي عجمان الإماراتي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "يسعدنا الإعلان عن تجديد عقد الهداف وليد آزارو، لمدة موسمين إضافيين".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، إلى وجود مفاوضات من جانب العديد من أندية الدوري المصري للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وخاض أزارو رفقة فريق عجمان هذا الموسم 17 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم تمريرة حاسمة.

ويذكر أن أزارو تواجد في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق، لينضم إلى الاتفاق السعودي.

وشارك أزارو مع الأهلي في 89 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفاً وتقديم 16 تمريرة حاسمة.