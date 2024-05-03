مجلس الزمالك يقرر سفر مدير الكره بالسفر إلى المغرب مبكرا

ياسر رشاد - القاهرة - طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من عبد الواحد السيد مدير الكره السفر إلى المغرب قبل وصول البعثه بيومين لتجهيز كافة إجراءات الإقامه وملاعب التدريب مع مسئولى نهضة بركان وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب على متن طائره خاصه للقاء نهضة بركان المغربى فى ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر يوم ١٢مايو الجاري على أن يقام لقاء الإياب يوم ١٩ من نفس الشهر الجاري باستاد القاهره الدولي.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي مساء الأمس راحة من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة .

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في المباراة الأخيرة، تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم داخل النادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض باقي اللاعبين فقرة بدنية في بداية المران قبل خوض تقسيمة فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.