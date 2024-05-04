"دوريات أوروبية والأهلي".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم السبت الموافق 4 مايو الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

كما يلاقي الأهلي نظيره الجونة اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

فاركو ضد الإسماعيلي.. "أون تايم سبورتس 2".. 4 عصراً.

الأهلي ضد الجونة.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الداخلية ضد سيراميكا كليوباترا.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

أرسنال ضد بورنموث.. "بي إن سبورتس 1".. 2.30 عصراً.

بيرنلي ضد نيوكاسل.. "بي إن سبورتس 1".. 5 مساءً.

برينتفورد ضد فولهام.. "بي إن سبورتس 2".. 5 مساءً.

شيفيلد يونايتد ضد نوتنجهام.. "بي إن سبورتس إكسترا 2".. 5 مساءً.

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون.. "بي إن سبورتس 1".. 7.30 مساءً.

ريال سوسيداد ضد لاس بالماس.. "بي إن سبورتس 4".. 3 عصراً.

ريال مدريد ضد قادش.. "بي إن سبورتس 3".. 5.15 دقيقة مساءً.

جيرونا ضد برشلونة.. "بي إن سبورتس 3".. 7.30 مساءً.

ريال مايوركا ضد أتليتكو مدريد.. "بي إن سبورتس 3".. 10 مساءً.

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ضد أوجسبورج.. "بي إن سبورتس إكسترا 2".. 4.30 عصراً.

فولفسبورج ضد دارمستات.. لم تعرض في جدول البت.. 4.30 عصراً.

فيردربريمن ضد بروسيا مونشنجلادباخ.. "بي إن سبورتس إكسترا 3".. 4.30 عصراً.

شتوتجارت ضد بايرن ميونخ.. "بي إن سبورتس 5".. 4.30 عصراً.

كولن ضد فرايبورج.. "بي إن سبورتس 5".. 7.30 مساءً.

مونزا ضد لاتسيو.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 7 مساءً.

ساسولو ضد إنتر.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري الفرنسي

لوهافرضد ستراسبورج.. "بي إن سبورتس 9".. 4 عصراً.

موناكو ضد كليرمونت.. "بي إن سبورتس 2".. 6 مساءً.

ميتز ضد ستاد ريم.. "بي إن سبورتس 2".. 8 مساءً.

ستاد بريست ضد نانت.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الشباب ضد الرائد.. "SSC 1".. 6 مساءً.

الطائي ضد الخليج.. " SSC Extra 1".. 6 مساءً.

النصر ضد الوحدة.. "SSC 1".. 9 مساءً.