رئيس منظمة مكافحة المنشطات يكشف مصير مباراة الاهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

كشف الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مصير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خميس في تصريحات تليفزيونية أن مباراة الاهلي والترجي التونسي، ستقام في موعدها ولا تغيير فيها، مؤكدًا أن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” بإيقاف تونس، لن يؤثر.

‏‎ويلاقي الاهلي نظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات ذهاب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب استاد رادس، يوم 18 مايو الجاري.

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وأشار حازم خميس، إلى أن القرار يتم تطبيقه على المباريات التي سيتم تحديد موعدها بعد صدور هذا القرار، ولكن مباراة الاهلي والترجي في موعدها بشكل طبيعي دون تغيير.

‏‎وذكر أن رفع الإيقاف عن تونس سيتم بعد الالتزام بالكود الدولي لمكافحة المنشطات.