ملف رياضة الخليج 365.. قائمة الأهلي.. تصريحات فوزي لقجع.. وإصابة حارس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نشر موقع الخليج 365 أمس الجمعة العديد من الموضوعات، أبرزها إعلان قائمة الأهلي لمباراة الجونة بالدوري، وتصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، وآخر تطورات إصابة محمد صبحي حارس الزمالك

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

لقجع: الأهلي الأفضل في أفريقيا.. والزمالك مرشح للفوز بالكونفدرالية

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الأهلي يعد هو الفريق الأفضل في القارة السمراء خلال الفترة الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فوزي لقجع يكشف حقيقة تدخله في تعيين الحكام بالاتحاد الأفريقي.. وكواليس نهائي دوري أبطال 2022

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة تدخله لحصول المغرب على حق استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، والذي جمع بين النادي الأهلي والوداد المغربي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مرسومة في الهواء".. الموقع الرسمي للكاف يشيد بهدف نجم الأهلي بدوري الأبطال (فيديو)

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بهدف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي، والذي أحرزه في مرمى مازيمبي الكونغولي، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"عودة خالد عبد الفتاح ونيدفيد".. قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية لمواجهة الجونة غداً ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

استبعاد المثلوثي واستمرار غياب شيكابالا.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على قائمة الفريق النهائية، لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم لاعب دريمز الغاني

يتنافس كبيران الدوري المصري، الأهلي والزمالك، على ضم لاعب فريق دريمز الغاني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد صبحي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق الأول بالنادي محمد صبحي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رضا سليم وحكيمي.. المغاربة يحتلون نهائيات دورى الأبطال حول العالم

شهد موسم 2023/24 مشاركة 6 لاعبين مغاربة في 4 نهائيات دوري أبطال من أصل 5 حول العالم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بينهم إمام عاشور".. الإعلان عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة هدف الجولة بالدوري المصري (فيديو)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف بالجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)