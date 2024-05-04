مابولولو يواصل مطاردة مهاجم البلدية على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر المهاجم الأنجولي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في كتابة مسلسل التفوق ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد الظهور بأداء أكثر من رائع رفقة سيد البلد، فيما يستمر الأنجولي في تضييق الخناق على حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة في المنافسة على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.



ووصل مابولولو للهدف رقم 10 بفارق هدف واحد عن حسام أشرف بعدما أحرز مابولولو في فوز زعيم الثغر علي بلدية المحلة 2-1 في الجولة الـ 21 لبطولة الدوري.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا.

- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف.

- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف.

- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف.

- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف.

- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7 أهداف.

- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 6 أهداف.

- كريم بامبو، البنك الأهلي، 6 أهداف.

- حسام حسن، سموحة، 6 أهداف.

- أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.

- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.

- بنيامين برنارد بواتينج، الاتحاد السكندري،5 أهداف.

- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 5 أهداف.

- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف.

- معتز الزدام، المصري البورسعيدي، 5 أهداف.

- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف.

