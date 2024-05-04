انتر ميلان ف مهمة سهلة أمام ساسولو اليوم في الدوري الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة مهمة مساء اليوم السبت، عندما يصطدم مع فريق ساسولو ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي، والتي يحتضنها ملعب “مابي – تشيتا ديل تريكولوري“.

موعد مباراة انتر ميلان ضد ساسولو اليوم

منالمقرر أن تنطلق مباراة انتر ميلان وساسولو في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية والساعة 11:45 مساء بتوقيت الامارات.

وتذاع مباراة انتر ميلان وساسولو في الدوري الايطالي عبر قناة AD Sport Premium 1.

تاريخ مواجهات انتر ميلان وساسولو

تاريخيًا، التقى الفريقان 20 مرة، حيث فاز كل منهما في 9 مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين. وبالنظر إلى وضع الفريقين في جدول الترتيب، يحتل ساسولو المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة، بعد فوزه في 6 مباريات، وتعادله في 8، وخسارته في 20، بينما يحتل انتر ميلان المركز الأول برصيد 89 نقطة، بعد فوزه في 28 مباراة، وتعادله في 5، وخسارته في مباراة واحدة.