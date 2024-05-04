سام مرسي وحلم الصعود.. إيبسويتش يواجه هيدرسفيلد اليوم بالجولة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق إيبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه المصري سام مرسي لمواجهة حاسمة اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره هيدرسفيلد ضمن منافسات الجولة الـ46 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

حيث تقام اليوم السبت، 12 مباراة في جولة الحسم والأخيرة من بطولة «تشامبيونشيب» الإنجليزية المؤهلة للدوري الإنجليزي للممتاز في نفس التوقيت بتمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم.

ويحتاج إيبسويتش تاون من أجل ضمان الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي ومباشر، لنقطة وحيدة فقط، إذ يتأهل من "تشامبيونشيب" المركز الأول والمركز الثاني بشكل مباشر، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث لـ السادس في ملحق الصعود.

ويمتلك فريق سام مرسي في رصيده من النقاط 93 نقطة، محتلا المركز الثاني في جدول "تشامبيونشيب، وتأهل فريق ليستر سيتي صاحب المركز الأول.

وفي حالة تأهل سام مرسي إلى البريميرليج، سيصبح أول مصري يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز وهو قائد فريقه، إذ سبق وصعد احمد المحمدي للممتاز 3 مرات.

جدير بالذكر أن آخر ظهور لفريق إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز كان في موسم 2001-2002 قبل أن يهبط.