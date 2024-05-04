تعديل مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني عن تعديل موعد مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مباريات دوري المحترفين وترحيلها من يوم الثلاثاء إلي يوم الأربعاء.

ويقام يوم الأربعاء المقبل مباريات :

وادي دجلة × راية

يلتقي فريق وادي دجلة صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، مع فريق راية صاحب المركز الثامن برصيد 37 نقطة، على ستاد السلام، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

حرس الحدود × القناة

يواجه فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة، نظيره فريق القناة صاحب المركز العاشر والأخير برصيد 35 نقطة، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

لافيينا × طنطا

يشهد ملعب الأسيوطي سبورت، المباراة التي تجمع بين فريق لافيينا صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وفريق طنطا صاحب المركز السادس برصيد 39 نقطة، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

بروكسي مع غزل المحلة

يلتقي فريق بروكسي صاحب المركز التاسع برصيد 37 نقطة، وفريق غزل المحلة صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة، على ملعب نادي بروكسي الرياضي، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء السكة الحديد مع فريق بتروجت، على ملعب ، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الثامنة :