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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ، نظيره توتنهام، في السادسة والنصف مساء غد الأحد، الموافق 5-5-2024، في الجولة الـ36 من .

وفقد ليفربول بشكل كبير المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث، بجدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 75 نقطة

أما توتنهام يحتل حاليًا المركز الخامس، برصيد 60 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أستون فيلا، صاحب المركز الرابع.

التشكيل التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى أليسون
خط الدفاع أندي روبيرسون – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ألكسندر أرنولد
خط الوسط ماك أليستر – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوم محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، بتعليق عصام الشوالي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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