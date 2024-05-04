"صاحب موقف مؤثر".. سام مرسي يصعد للمرة الـ 6 في مختلف البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق المحترف المصري سام مرسي، إنجازا تاريخيا، بقيادة فريقه للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كأول مصري يحقق هذا الأمر وهو قائد فريقه، ليعود إيبسويتش تاون للبريميرليج بعد غياب 22 عاما.

وبدأ سام مشواره مع نادي بورت فايل في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي، وتمكن من الصعود إلى الدوري الدرجة الأولى، قبل 11 عاما، بعدها انتقل إلى نادي تشيسترفيلد في الدرجة الثانية، وكرر إنجازه بالتأهل إلى التشامبيونشيب، كقائد للفريق.

وفي عام 2016، بدأ سام مرسي محطة جديدة في حياته، بالانتقال إلى ويجان وأصبح قائد الفريق وتمكن من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مرتين، كما قاد الفريق إلى ربع نهائي بطولة "إف إيه كاب"، وفاز على بورنموث ووست هام ومانشستر سيتي.

وقضى بعدها سام مرسي فترة قصيرة في نادي ميدلزبره في التشامبيونشيب، لكنه عاد مرة أخرى إلى الدرجة الأولى مع نادي إيبسويتش تاون، وفي أقل من شهرين منذ وصوله، استلم شارة القيادة، وخلال موسمين على التوالي صعد من الدرجة الأولى إلى التشامبيونشيب، ثم إلى الممتاز، ليحقق حلما غائبا منذ 2002، وقاد فريقه في 42 مباراة، خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع 7 أهداف.

وكان لمرسي موقفا مؤثرا، بدعم القضية الفلسطينية، عقب التعادل مع ليستر سيتي في قمة التشامبينشيب، وقال في لقاء عقب المباراة: "نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن المحظوظين لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك".