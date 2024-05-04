أرسنال يكتسح بورنموث ويعمق الفارق مع مانشستر سيتي "مؤقتاً"

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكد أرسنال تمسكه بصدارة ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بورنموث بنتيجة 3 - 0 ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت.

ورفع ارسنال الباحث عن باكورة ألقابه في البرميرليغ منذ العام 2004 رصيده في صدارة الترتيب الى 83 نقطة بفارق اربع عن مانشستر سيتي الذي يلعب امام ولفرهامبتون في وقت لاحق، مع العلم أنّ الاخير كان قد تغلب عليه ذهابا 2 - 1 عندما استضافه في المرحلة السابعة 2- 1 في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي وألحق به الخسارة الأولى بين ثلاث هزائم مني بها هذا الموسم.

ودخل ارسنال الى اللقاء وهو يدرك انه ليس لديه هامش للخطأ في ظل وجود سيتي في أعقابه بالاضافة الى أن فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا يملك مباراة مؤجلة أمام توتنهام سيخوضها في 14 أيار (مايو) الحالي، مما يمنحه فرصة إنتزاع الصدارة في حال فوزه في المباراتين.

وواصل الفريق اللندني، وصيف بطل الموسم الماضي، مستوياته الرائعة منذ خسارته أمام ضيفه أستون فيلا 0 - 3 الشهر الماضي وحقق انتصاره الرابع تواليا، لكنه يواجه تحديا هائلا للاحتفاظ بصدارته امام حامل اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة والذي لم يخسر حتى الآن في 31 مباراة في جميع المسابقات.

البداية نارية

وفي مجريات اللقاء على ملعب الامارات، بدا منذ لحظات المباراة الاولى أنّ رجال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا مصممين على تفادي اي دعسة ناقصة في الامتار الاخيرة من الموسم. وبالفعل، هيمن اصحاب الارض على ارضية الميدان، وكان لهم 14 تسديدة منها 4 مباشرة على المرمى في الشوط الاول.

وكاد المدافع الفرنسي ويليام ساليبا يفتتح التسجيل مبكرا بعد ان مرّر له بوكايو ساكا كرة متقنة داخل المنطقة فراوغ ساليبا المدافع وسدّد نحو المرمى لكنّ حارس الضيوف الايرلندي مارك ترافيرس تصدى لها (19).

وحصل ديكلان رايس بدوره على فرصة اخرى لمنح فريقه الاسبقية لكنّ تسديدته "عالطاير" من داخل المنطقة مرت فوق المرمى (37).

ويعود الفضل ايضا في ابقاء النتيجة على حالها الى تألق ترافيرس في تصديه لاكثر من محاولة لكنّ الحارس الايرلندي تسبّب بركلة جزاء بعد عرقلته المهاجم الالماني كاي هافيرتس الذي سقط ارضا.

وانبرى ساكا الى الركلة بنجاح مانحا أرسنال التقدم المنتظر قبل نهاية الشوط الاول (45).

الانتظار حتى الدقيقة 70

واحتاج ارسنال حتى الدقيقة 70 لطمأنة عشاقه حول النتيجة من خلال هدف ثان حمل توقع البلجيكي لياندرو تروسار الذي سجّل هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم والـ 16 في مختلف المسابقات.

وجاء الهدف بعد ان استلم رايس الكرة على مشارف المنطقة قبل ان يلتف على نفسه بمهارة عالية ويمررها لتروسار الذي سرعان ما سددها خاطفة على يسار حارس بورنموث.

واضاف رايس الهدف الثالث بنفسه اثر تمريرة من البديل البرازيلي غابريال جيزوس، تابعها الاول بأفضل طريقة داخل المرمى (90+7).

ويلعب السبت ايضا برنتفورد مع فولهام، بيرنلي مع نيوكاسل، وشيفيلد يونايتد مع نوتنغهام فوريست.