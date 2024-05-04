بعد غياب 22 عاما.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر - قاد النجم المصري سام مرسي، فريق إبسويتش تاون للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بعد غياب 22 عامًا، بعد الفوز على هيديرسفيلد تاون بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 45 من منافسات دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وشارك سام مرسي مع إبسويتش تاون في مباراة الصعود كاملة اليوم، أمام هيديرسفيلد، وقدم أداء جيدا كلل به مجهوده طوال السنوات الماضية.

تقدم ويس بيرنز لصالح فريق إبسويتش تاون أمام هيديرسفيلد، في الدقيقة 27 من عمر أحداث الشوط الأول للمباراة.

ثم أضاف أوماري هوتشينسون؛ الهدف الثاني لفريق إبسويتش تاون داخل شباك هيديرسفيلد، في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

بهذة النتيجة، يرفع فريق إبسويتش تاون رصيده للنقطة 96 في وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي الإنجليزي تشامبيونشيب، ويتأهل رسميًا إلي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة ليستر سيتي، فيما يتجمد رصيد هيديرسفيلد عند النقطة 45 في المركز الـ 23.