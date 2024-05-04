تغيير عاجل في تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

طرأ تغيير على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك كريم نيدفيد بدلا من عمرو السولية في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر، عقب إصابة الأخير بشد في الخلفية.

وبعد تغيير التشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى:مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - محمود متولي - علي معلول - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أمام عاشور - وكوكا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - حسين الشحات.

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