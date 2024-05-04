حمدي فتحي يتفوق على بن شرقي ويتوج بكأس قطر مع الوكرة أمام الريان

توج الدولي المصري حمدي فتحي المحترف ضمن ضفوف الوكرة بلقب كأس قطر على حساب نظيره الريان المحترف ضمن صفوفه المغربي أشرف بن شرقي.

وكان حمدي فتحي قد انضم إلى صفوف الوكرة قادمًا من الاهلي، فيما لعب أشرف بن شرقي ضمن الزمالك في وقت سابق.

وتوج فريق الوكرة بلقب كأس قطر، بعد فوزه على الريان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت باستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

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وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة اللاعب ناصر اليزيدي لصالح الوكرة في الدقيقة 80.

وتمكن حمدي فتحي من صناعة هدفين لصالح الوكرة خلال أحداث الشوط الأول أمام الريان، ولكن لم يتم احتسابهما بداعل التسلل.

وتوج فريق الوكرة بلقب كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه، منذ تتويجه الأول نسخة 1999.