الأهلي يكتسح الجونة بثلاثية نظيفة في الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري.

ودخل الأهلي المباراة محتلا المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما دخل الجونة المواجهة محتلا المركز السادس برصيد 28 نقطة .

وفي الشوط الثاني، أحرز محمود متولي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 بعد متابعة للكرة الركنية المرسلة من علي معلول.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 محتلا المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 28 في المركز التاسع.

وبدأ الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.‏

فيما بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: صبري رحيل، كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود.

الوسط: أحمد شوشة، رضا صلاح، محمد الدغبيمي.

الهجوم: أيمن موكا، فرانك إيتوجا، أرنو راندريانانتينانيا.

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