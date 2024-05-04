رونالدو يسجل هاتريك تاريخي ويقود النصر للفوز على الوحدة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق النصر الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

دخل النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: اوسبينا

الدفاع: تيليس –لابورت –لاجامي –الغنام

الوسط: الخيبري –بروزوفيتش – ساديو ماني

الهجوم: اوتافيو – أيمن يحيى –رونالدو

سجل أهدف النصر على الوحدة كريستيانو رونالدو "هاتريك" و ساديو ماني و أوتافيو و محمد آل فتيل في الدقائق 5 و 12 و 18 و 45 و 52 و 88 من عمر المباراة.

رونالدو يحلق بصدارة هدافي الدوري السعودي

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى 32 هدفًا ليحلق بعيدًا بصدارة الترتيب بفارق 9 أهداف عن أقرب منافس له "ميتروفيتش" لاعب الهلال.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 74 ليبقى في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، ويتبقى للأزرق مباراة مؤجلة أمام الأهلي سيلعبها يوم الاثنين المقبل.