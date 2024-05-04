ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الوكرة بلقب كأس قطر، للمرة الأولى بمسماها الحالي، بعدما تغلب على الريان (1-0) في المباراة النهائية.

وأقيم نهائي النسخة التاسعة لبطولة كأس قطر بمسماها الحالي، مساء السبت، على استاد عبدالله بن خليفة، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 80 وسجله البديل ناصر اليزيدي.

وللمرة الأولى، خاض كلا من الوكرة والريان نهائي البطولة التي انطلقت بمسماها الحالي لأول مرة في عام 2014، ونجح الوكرة في انتزاع اللقب في مشاركته الثانية بالبطولة تحت قيادة المدرب علي رحمة المري.

وكان المري قد تولى مسؤولية الفريق في أبريل الماضي بعد إعلان النادي انفصاله عن خوسيه مورسيا.

وأخفق الريان الذي يدربه البرتغالي ليوناردو جارديم في التتويج بلقب البطولة التي شارك بها للمرة السادسة، إذ سبق له المشاركة في نسخ 2016 و2017 و2018 و2020 و2021.

وفرض الوكرة تفوقه بشكل كبير في الشوط الأول من حيث الاستحواذ والفرص الهجومية لكنه أضاع العديد من الفرص.

وألغى الحكم هدفين للفريق سجلهما أيوب عسال ومحمد بن يطو، بداعي التسلل، كما تألق الحارس فهد يونس في الدفاع عن شباك الريان.

وفي الشوط الثاني، واصل الوكرة تفوقه لكن الريان فرض حضوره بشكل أفضل من الشوط الأول وتبادل الفريقان الفرص الهجومية، لكن الوكرة نجح في انتزاع الفوز واللقب عبر هدف اليزيدي.

حمدي فتحي يقود الوكرة للتتويج بلقب كأس قطر

تأهل نادي الوكرة إلى نهائي بطولة كأس قطر التي تشارك فيها الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في الدوري القطري، بعد تخطيه عقبة السد بركلات الترجيح بعد التعادل فى الوقت الأصلى 2-2، في الدور قبل النهائي للبطولة بمشاركة حمدي فتحي لاعب الوكرة الحالي والأهلي المصري السابق.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بين الوكرة والسد بالتعادل الإيجابي 2-2، بمشاركة حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني الذي شارك في المباراة كاملة وقام بتسديد إحدى ركلات الترجيح بنجاح في نهاية المباراة.

وأسفرت ركلات الترجيح عن تأهل الوكرة بعدما سجل لاعبوه 5 ركلات، بينما أضاع السد ركلة واحدة لتصبح نتيجة ركلات الترجيح 5-4، ونتيجة المباراة كاملة 7-6 لصالح الوكرة.

فيما تأهل الريان لنهائى كأس قطر بعد فوزه على الغرافة بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي من البطولة.

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