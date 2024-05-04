مصطفى شوبير يحقق رقمًا مميزًا مع الاهلي عقب الفوز على الجونة

واصل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تحقيقة للأرقام المميزة، رفقة المارد الأحمر، عقب الفوز على الجونة في الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على نظيره الجونة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ووفقًا لـ شبكة “سوفا سكور” فإن مصطفى شوبير قد حافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي في الدوري، ورقم 10 له في 17 مباراة خاضها رفقة النادي الاهلي في جميع المسابقات وهو أساسي هذا الموسم.

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وتابعت الشبكة إنه حافظ على شباكه في 7 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين في الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد فريق الجونة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.