إنتر يسقط أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

سقط حامل اللقب إنتر ميلان، في فخ الهزيمة أمام مستضيفه ساسولو، بنتيجة هدف دون رد، في إطار لقاءات الجولة 35 من عمر الدوري الإيطالي.

سجل هدف المباراة الوحيد لنادي ساسولو، اللاعب أرماند لاورينتي،في الدقيقة 20 من زمن اللقاء.

هذا وكرر نادي ساسولو ما فعله في لقاء الدور الأول، وفاز على إنتر، ليصبح الفريق الوحيد حتى الآن الذي تمكن من الفوز على حامل لقب “الكالتشيو”.

ورفع نادي ساسولو، رصيده إلى النقطة النقطة رقم 29 بالمركز الـ 19 ويحيي آماله في البقاء بالدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد إنتر عند 89 نقطة بالصدارة.

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وجاء تشكيل إنتر لمواجهة ساسولو:

حارس المرمى: أوديرو

خط الدفاع: بنجامين بافارد – دي فري – باستوني – دومفريس

في الوسط: فراتسي – أصلاني – ميخيتريان – أوجوستو

الهجوم: سانشيز – لاوتارو.

تشكيل ساسولو:

كونسيلي – إيرليتش – كومبولا – فيراري – تولجان – ليباني – هنريكي – ثورستفيدت – دويج – لوريونت – بينامونتي.