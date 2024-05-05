طائرة الزمالك تحتفظ بلقب إفريقيا للسيدات على حساب الاهلي تتأهل إلى كأس العالم للأندية

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات، لقب بطولة أفريقيا للأندية، بعد الفوز على حساب غريمه الاهلي.

وتوجت طائرة سيدات الزمالك باللقب بعد الفوز على الاهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة الحمراء، في نهائي البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

29- 27 لصالح الاهلي

25 -18 لصالح الزمالك

25- 13 لصالح الاهلي

25- 21 لصالح الزمالك

15- 13 لصالح الزمالك.

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وبذلك يحافظ الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات”، على لقبه للعام الثاني على التوالي، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

وحصلت مريم متولي، على لقب أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للأندية، ونالت البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، جائزة أفضل لاعبة بمركز 4 خلال منافسات البطولة، كما حصدت دانا شوقي، جائزة أفضل معدة في أفريقيا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك “سيدات” من : “أحمد مصطفى رئيساً، أحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.