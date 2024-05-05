ريال مدريد يحقق أرقامًا تاريخية عقب التتويج بالدوري الإسباني

توّج نادي ريال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني موسم 2023-2024، بعد فوزه اليوم على قادش، واكتساح جيرونا لـ برشلونة برباعية مقابل هدفين.

وفاز ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على نظيره قادش، ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

ويعتبر هذا هو اللقب الـ 36 لفريق ريال مدريد، حيث حقق عدة أرقام تاريخية بعد تتويجه بالدوري الإسباني.

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حيث يعتبر هذا اللقب هو رقم 100 لـ ريال في جميع البطولات، حيث أصبح الملكي هو أكثر من حقق بطولة الدوري في الدوريات الخمس الكبرى (إسبانيا- ألمانيا- إيطاليا- فرنسا- إنجلترا)، بالتساوي مع يوفنتوس الإيطالي.

و الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصبح هو ثان أكثر من حقق الألقاب في تاريخ مدربي الميرنجي برصيد 12 لقب، حيث ميجيل مونيوز الذي في جوبعته 14 لقبًا.

بينما أصبح لوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز ثنائي ريال مدريد هم أكثر من حققوا الألقاب في تاريخ الملكي متعادلين مع الثنائي كريم بنزيما، ومارسيلو، برصيد 25 لقب للرباعي.

وكان لـ رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز نصيبًا من الأرقام التاريخية في ليلة التتويج، حيث أصبح أكثر رئيس حقق الألقاب في تاريخ الميرنجي برصيد 34 لقبًا متفوقًا على صاحب الـ 33 لقب سانتياجو بيرنابيو.