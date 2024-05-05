أفشة يهرب من الاهلي بعد أزمته مع كولر.. إعلامي يكشف الحقيقة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة هروب محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي من القلعة الحمراء.

واستبعد كولر المدير الفني لفريق الاهلي لاعبه محمد مجدي أفشة من مباراتي الإسماعيلي والجونة في الدوري المصري بسبب ما بدر منه خلال لقاء مازيمبي الكونغولي، في نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ووقعت إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عقوبة مالية على نجم الوسط وقدرها 300 ألف جنيه، تم خصمها من مستحقاته المالية.

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وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الماتش»، على قناة “صدى البلد”: “كل ما تردد بشأن غضب اللاعب محمد مجدي أفشة وجمع متعلقاته أمر غير صحيح بالمرة”.

وأوضح: “أفشة توجه إلى المران الخاص بالمستبعدين الذي أقيم العاشرة صباح اليوم وأدى مرانه بشكل طبيعي”.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الجونة في الجولة 21 من منافسات الدوري المصري التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، بثلاثة أهداف دون رد.