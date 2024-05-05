إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.. سام مرسي ومخاطرة المدير الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - استطاع اللاعب المصري، سام مرسي، قيادة فريق إيبسويتش تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عاما.

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"صاحب موقف مؤثرة".. سام مرسي يصعد للمرة الـ 6 في مختلف البطولات

حقق المحترف المصري سام مرسي، إنجازا تاريخيا، بقيادة فريقه للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كأول مصري يحقق هذا الأمر وهو قائد فريقه، ليعود إيبسويتش تاون للبريميرليج بعد غياب 22 عاما..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أول مصري في التاريخ".. سام مرسي يقود إيبسويتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

قاد المحترف المصري سام مرسي، فريقه إيبسويتش تاون، للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد غياب 22 عاما، عقب الفوز على هيدرسفيلد، بنتيجة 2-0، في الجولة الأخيرة من بطولة تشامبيون شيب..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فخر العرب الحقيقي".. كيف علقت الجماهير على صعود سام مرسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

صعد نادي إيبسويتش تاون بقيادة خط الوسط المصري، سام مرسي، للدوري الإنجليزي الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالصور والفيديو.. جماهير إيبسويتش تاون تحتفل مع سام مرسي بالصعود للدوري الممتاز

احتفلت جماهير نادي إيبسويتش تاون مع لاعب خط الوسط المصري وقائد الفريق، سام مرسي، عقب الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ألعاب نارية وسام مرسي يقرأ القرآن".. إيبسويتش على بعد خطوة من التأهل للدوري الإنجليزي

استقبلت جماهير نادي إيبسويتش تاون الذي يحترف في صفوفه المصري سام مرسي، فريقها بالألعاب النارية قبل مواجهة هدريسفيلد في تشامبيونشيب، وتقام المباراة حاليا ويتقدم فيها الأول بهدفين نظيفين، وصنع المصري الهدف الثاني..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مخاطرة إيبسويتش".. لماذا يعتبر كيران ماكينا أفضل المدربين الصاعدين في إنجلترا؟

منذ بداية الموسم الماضي، لم يفز أي مدرب في الدوريات الأربع الكبرى لكرة القدم الإنجليزية بنقاط أكثر من المدير الفني، كيران ماكينا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا