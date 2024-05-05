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سيسوكو: أتمنى احتراف ديانج أوروبيا..ومباراة الأهلي والترجي ستكون حماسية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد سيسوكو نجم وباريس سان جيرمان السابق أن مسابقة قوية ويتواجد فيها العديد من النجوم لافتا إلى أن مصر هي أمة كبيرة في كرة القدم الإفريقية.

وأضاف سيسوكو في تصريحات تلفزيونية: لم أتلق أي عروض من قبل للعب في الدوري المصري لافتا إلى أنه ليس مندهشا من ما يقدمه أليو ديانج.

وتابع: نحن نفخر به ومازلنا في انتظار المزيد منه ليقدمه مع مالي مثلما يفعل مع الأهلي، وأتمنى أن يخرج للاحتراف في فريق أوروبي.

وأشار إلى أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي سيكون مباراة حماسية لأن كل فريق لديه جمهور كبير وصعب توقع الفائز.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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