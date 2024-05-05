كولر يواصل تجميد أفشة واللاعب يبحث عن عرض خليجي

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت الأجواء بين مارسيل كولر ولاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي خرج للمباراة الثانية على التوالي من حسابات مدربه السويسري بعد استبعاده من لقاء الجونة بالدوري.

وقرر كولر استبعاد أفشة وتجميده لأسباب تأديبية بعد الأسلوب غير اللائق الذي تحدث به اللاعب عقب لقاء الإياب ضد مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري الأبطال وارتفاع صوته في وجه مدربه بشكل ملحوظ داخل غرف الملابس.

ورغم معاقبة اللاعب مالياً إلا أن كولر قرر تجميد اللاعب لحين إشعار آخر وهو ما أثار غضب أفشة خاصة أن اللاعب كان متحمساً للمشاركة وحديثه بدافع رغبته في خوض المباريات ولو كبديل مع ظهوره بمستوى طيب.

وطلب أفشة من وكلائه ضرورة البحث عن عرض خليجي مناسب للرحيل بنهاية الموسم الحالي خاصة أنه يشعر بأن استمرار كولر يعني عدم مشاركته باستمرار مع الفريق.

ورفض الأهلي في شهر يناير الماضي عرضاً من الخالدية البحريني لاستعارة أفشة لنهاية الموسم.