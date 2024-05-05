اعتزال كابتن طائرة الزمالك بعد الفوز ببطولة افريقيا للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت ياسمين نوح آدم، قائدة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، اعتزالها، عقب التتويج ببطولة أفريقيا للأندية، بعد رحلة دامت لأكثر من 28 عاماً داخل القلعة البيضاء.

ووجهت ياسمين نوح، الشكر للاعبات الفريق، والجهاز الفني بقيادة أحمد فتحي، على ما بذلوه من مجهود للتتويج باللقب.

وأهدت قائدة الزمالك، الفوز بالبطولة الأفريقية، لجماهير القلعة البيضاء، التي دعمت وساندت الفريق خلال الفترة الماضية.

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة..

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

29- 27 لصالح الأهلي

25 -18 لصالح الزمالك

25- 13 لصالح الأهلي

25- 21 لصالح الزمالك

15- 13 لصالح الزمالك



بهذا التتويج، يحافظ الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على لقبه للعام الثاني على التوالي، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من : "أحمد مصطفى رئيساً، أحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.