الهلال السعودي يخطط لإحتفالية تاريخية أمام الطائي

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط مسؤولو نادي الهلال السعودي لإحتفالية ضخمة في مباراة الطائي السعودي ضمن منافسات المرحلة قبل الأخيرة لبطولة دوري روشن.

ويأمل الهلال في حصد اللقب في مباراة الطائي قبل نهاية المسابقة حيث يحتاج “الزعيم” إلى 4 نقاط فقط في مباراتيه المقبلتين أمام الأهلي والحزم للتتويج بلقب دوري روشن.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية ان الهلال سيطلب نقل مباراته أمام فريق الطائي إلى ملعب المملكة أرينا بدلاً من ستاد الملز ليتوج الفريق على الملعب الجديد باللقب 19 في تاريخ النادي.

وكانت إدارة المسابقات برابطة دوري روشن قد أعلنت نقل مباراة الهلال والطائي من المملكة أرينا الي ملعب الملز بناء على رغبة نادي الهلال الذي تراجع عن هذا الطلب في الساعات الأخيرة.

وتتوقف موافقة ادارة المسابقات على إعادة مباراة الهلال والحزم مجدداً إلى ملعب المملكة أرينا على مدى جاهزية الملعب ومرافقه لإستضافة هذه المباراة والإحتفالية المنتظرة.