الامارات | شرودر وتاعرابت والمنصوري الأفضل في جوائز المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر أبريل الماضي لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بمنافسات بطولة دوري أدنوك للمحترفين. حصل عادل تاعرابت نجم النصر على جائزة أفضل لاعب. فيما توج حمد المنصوري حارس مرمى اتحاد كلباء، بجائزة أفضل حارس. وأخيراً، حصد ألفريد شرودر المدير الفني لنادي النصر، جائزة أفضل مدرب.