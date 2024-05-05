سبب استبعاد كولر لـ كريم فؤاد من مباريات الاهلي

كشف الإعلامي محمد الليثي سبب استبعاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي لكريم فؤاد من قائمة الأحمر في الفترة الأخيرة.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية عبر “أون تايم سبورت إف إم”: “كولر يستبعد كريم فؤاد من قائمة الأهلي الفترة الأخيرة بسبب عدم قيام اللاعب بواجباته الدفاعية”.

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وأضاف: “استبعاد كولر لكريم فؤاد أثار علامات استفهام من قبل الكثيرين خاصة وأن اللاعب ملتزم داخل الملعب وخارجه، ولكن المدرب السويسري انتقد عدم قيام اللاعب بواجباته الدفاعية في المباريات التي شارك فيها الفترة الأخيرة مع الأحمر”.

واختتم: “كولر لا يدفع بكريم فؤاد في مركز المدافع الأيمن لعدم إجادته القيام بالأدوار الدفاعية، في الوقت ذاته يوجد أكثر من لاعب مميز أصحاب مهارات كبيرة في الجناحين كرضا سليم وبيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات”.

وحقق النادي الاهلي الفوز على نظيره الجونة أمس بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من عم مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، حصدها من 13 مباراة.