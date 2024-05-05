كلوب يوضح سبب مشاركة صلاح أساسيا بعد المشادة الكلامية في لقاء وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام الجارية الآن، تواجد محمد صلاح بشكل أساسي.

وقبل مشاركته كبديل في لقاء وست هام الماضية، دخل الجناح المصري في مشادة كلامية مع مدربه يورجن كلوب.

وعند سؤال كلوب عن سبب عودة صلاح للتشكيل الأساسي، قبل مواجهة وست هام، قال كلوب لشبكة "سكاي نيوز": "لقد قضى أسبوعا جيدا في التدريبات، وهذا ما نريده وما يريده، لذلك لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق يستدعي عدم إشراكه".

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