إنبي يكتسح البنك الأهلي بخماسية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - اكستح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي نظيره فريق البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة دوري نايل.

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وأفتتح البنك التسجيل في المباراة من تسديدة ياو أنور التي سكنت شباك الفريق البترولي في الدقيقة 27 ، ثم تعادل إنبي عن طريق أحمد أمين قفة في الدقيقة 51 من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف إنبي الهدف الثاني من رأسية محمد ناصر في الدقيقة 55 ، وبعد دقائق قليلة نجح ناصر في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 90 و 95 نجح الثنائي مصطفى دويدار وعبدالرحمن سمير من تسجيل الهدف الرابع والخامس، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولى بخماسية مقابل هدف.



وبهذة النتيجة رفع إنبي رصيده إلى النقطة الـ32 بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة بالمركز الـ15.