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قرار سريع من جوميز للاعبى الزمالك بعد الخساره من سموحه

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً الاثنين من التدريبات الجماعية بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الممتاز.
ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري في المغرب.
جدير بالذكر أن لقاء إياب نهائي كأس الكونفدرالية سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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