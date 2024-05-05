عبدالناصر زيدان: «كهربا زعّل معلول في ليلته التاريخية مع الأهلي»

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على ارتداء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التونسي علي معلول، شارة القيادة لأول مرة في تاريخه، في مباراة الجونة بالدوري المصري.

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وقال زيدان خلال تصريحاته، إن معلول أصبح أول لاعب تونسي وعربي يرتدي شارة القيادة للعملاق الأحمر عبر التاريخ.

وأضاف، هذا الشيء بالنسبة للنجم التونسي هو بمثابة العيد ميلاد له بعد ارتدائه شارة القيادة للمرة الأولى في تاريخه، ودخول التاريخ من أوسع أبوابه مع القلعة الحمراء.

وأكمل، كهربا قرر تسديد ركلة الجزاء بالرغم من أن معلول هو المسدد رقم 1 لـ كولر، لكن هذا الأمر يرجع للمدير الفني، وبالطبع هذا الأمر أحزن اللاعب التونسي بعض الشيء

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة منذ قرابة 8 أعوام، منذ انضمامه للأهلي في عام 2016 أي منذ 2840 يوما.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة "دورى nile".