بمساهمة صلاح.. ليفربول يعبر توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على توتنهام بنتيجة 4-2 في ملعب أنفيلد.

سجل هدف الريدز الأول، محمد صلاح في الدقيقة 16.

سجل هدف الريدز الثاني، روبرتسون في الدقيقة 45.

سجل هدف الريدز الثالث، جاكبو في الدقيقة 50.

سجل هدف الريدز الرابع، إليوت في الدقيقة 59.

سجل هدف توتنهام الأول، ريتشارليسون في الدقيقة 72.

سجل هدف توتنهام الثاني، سون في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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