رئيس سموحة يستشهد بالدوري الإنجليزي للهجوم على اتحاد الكرة بسبب الزمالك

استشهد المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة بـ الدوري الإنجليزي من أجل الهجوم على اتحاد الكرة، عقب واقعة طرد لاعبه حسام حسن أمام الزمالك.

وتعرض حسام حسن مهاجم فريق سموحة للطرد في مباراة الزمالك، بعدما منحه الحكم محمود البنا البطاقة الصفراء الثانية، لتعمده السقوط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسام عبد المجيد.

وكتب رئيس سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في البريميرليج ( الدوري الانجليزي ) في حالة تأكد وجود خطأ، بإشهار الكارت الأحمر ( حالة طرد) فيقرر الاتحاد أو الرابطة إلغاؤه والتغاضي عنه”.

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وأضاف: “أتمنى مستقبلًا أن نأخذ بكل الأفكار الكروية التي ترفع من شأن كرة القدم المصرية وتحقق مزيد من العدالة الكروية”.

وفاز فريق سموحة على نظيره الزمالك بهدف دون رد، أحرزه أبوبكؤ ليادي في الدقيقة 53.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الفريق السكندري في المركز السادس برصيد 28 نقطة.