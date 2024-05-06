ملف رياضة الخليج 365.. أرقام صلاح التاريخية.. تصريحات مرتضى.. وخسارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 أمس الجمعة العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها أرقام صلاح التاريخية مع ليفربول ضد توتنهام، وتصريحات مرتضى منصور، وخسارة الزمالك من سموحة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

"هداف تاريخي وسلسلة".. الأرقام تنهال على صلاح بعد مباراة توتنهام

حقق الجناح المصري، محمد صلاح، العديد من الأرقام القياسية في مباراة ليفربول وتوتنهام..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الأهلاوي فضحكم".. تعليق ناري لمرتضى منصور بعد تتويج الزمالك ببطولة أفريقيا

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على تتويج الفريق الأبيض لكرة الطائرة سيدات ببطولة دوري أبطال أفريقيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يفشل في تخطي عقبة سموحة بالدوري الممتاز

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة، أمام نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أنا المسؤول".. أول تعليق من جوميز بعد الهزيمة المفاجأة من سموحة

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هزيمة فريقه أمام سموحة اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل بالدوري المصري..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نادي طرابزون سبور يعلن إصابة تريزيجيه

أعلن نادي طرابزون سبور التركي إصابة الجناح المصري، محمود حسن تريزيجيه..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا