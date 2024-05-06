تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد كريستال بالاس.. راشفورد يقود مثلث الرعب

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره كريستال بالاس، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن ختام منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، والتي يستضيفها ملعب سيلهرست بارك.

و تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، جوني غيفانز، آرون وان بيساكا.

وسط الملعب: سكوت ماكتوميناي، كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلاند، ماركوس راشفورد.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع ضد مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى : دين هيندرسون.

في خط الدفاع : مونز – انديرسون – ليرما.

في خط الوسط : كلاين – ادم – ويل – ميتشيل.

في خط الهجوم : اوليسي – ماتيتا – إيزي.

ترتيب مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، وإذا حقق الفوز اليوم سيصل إلى المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بفارق نقطة عن نيوكاسل يونايتد، على الجانب الآخر، يحتل فريق كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة.