8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

تلقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة بشان غيابات الفريق الأبيض قبل نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يومي 12 و19 مايو الجاري في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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وكان الزمالك قد حسم تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على دريمز الغاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

وتأكد غياب ثمانية لاعبين عن نادي الزمالك في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية وهم محمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري بسبب الإصابة، كما يغيب الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم قيدهم إفريقيا.

وسبق للزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة من قبل عام 2019، حيث يمني النفس التتويج بالبطولة للمرة الثانية، خاصة بعد غيابه عن تحقيق أي بطولة قارية منذ خمس سنوات.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة أمس من فريق سموحة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.