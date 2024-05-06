شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 10 نتائج فى الدوري المصري قبل خماسية إنبي أمام البنك الأهلي.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دون فريق إنبي نتيجة مباراته مع البنك الأهلي ضمن أعلى النتائج التي حدثت في الدوري المصري هذا الموسم. وحقق فريق إنبي فوزا كبيرا على البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري nile". بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 32 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند في المركز الـ15.



أكبر نتائج الدورى المصري



وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة وجاءت محاولات الفريقين لتهديد مرمى الخصم على استحياء، وأجرى البنك الأهلي تغييرا اضطراريا بخروج إسحاقو يعقوبو ومشاركة عاصم صلاح بدلا منه في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 26 سجل ياو أنور الهدف الأول للبنك الأهلي.



وألغى الفار هدف التعادل لصالح إنبي في الدقيقة 44 عن طريق أحمد أمين قفة بداعي وجود حالة تسلل، قبل أن يدرك قفة التعادل لإنبي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1.



وسجل محمد ناصر هدف تقدم إنبي في الدقيقة 55 من عمر المباراة، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 74 من عمر المباراة، وأضاف مصطفى دويدار الهدف الرابع في الدقيقة 89، وسجل يوسف لبيب الهدف الخامس لإنبي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن تنتهي المباراة بفوز إنبي بنتيجة 5 / 1.

وجاءت أكبر نتائج الدوري المصري منذ بداية الموسم كالتالي:

الأهلي 4-0 المصري

سيراميكا 4-0 الداخلية

الزمالك 5-1 سموحة

الأهلي 5-1 بلدية المحلة

البنك 4 – 0 المصري

سيراميكا 4-2 إنبي

بيراميدز 4-0 الجونة

سيراميكا 5-3 بلدية المحلة

البنك 4 – 3 الأهلي

سموحة 4- 0 بلدية المحلة

إنبي 5- 1 البنك الأهلي.