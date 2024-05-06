شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: مصر "بطلة" دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن مصر تمتلك دورا كبيرا فى دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وليس خلال الوضع الراهن فقط، مشيرا إلى أن التصدى لعدم التهجير أحد أبرز أهم المشاهد.

وقال ريان، فى تصريح لـاليوم السابع، أنه يوجد شعوب تشجع على الحروب لأنها لا تقبل السلام، ولكن الشعوب العربية بصفة عامة لن تقبل استمرار الحروب أو فكرة التهجير من الأساس، مؤكدا أن مصر ستظل داعمة للقضية طول الوقت حتى تصل بحلول لإنقاذ الشعب الفلسطينى .

وأشار ريان إلى أن دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية ليس مؤقتا، ولكنه متأصل فى كل أطياف الشعب الذى تربى على أن هذه القضية قضية عربية ، مؤكدا على أن التمسك بالدعم و التكاتف سيصل بحل حتى تزول الغمة على أبناء الشعب الفسطيني .

وتابع ريان، أن هذه القضية تمس الطبيعة الإنسانية لإنقاذ الشعب الفلسطيني حتى أصبح كل شباب مصر لديه وعى قوى بضرورة دعم القضية الفلسطينية .