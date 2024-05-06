سام مرسي يوجه رسالة للشعب الفلسطيني بعد تأهل إبسويتش للدوري الإنجليزي

تحدث سام مرسي قائد إبسويتش تاون عن تأهل فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مرسي في تصريحات تليفزيونية: “أنا فخور للغاية لكوني أول مصري يقود فريق للتأهل للدوري الإنجليزي، إنه لشعور مذهل وهو حلم كل لاعب للمشاركة في البريميرليج”.

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وأضاف: “اهدي هذا التأهل للشعب الفلسطيني، لدي تواصل مع الكثير منهم، وقبل مباراة حسم التأهل سجلوا فيديو لدعمي وهذا الأمر جعل دموعي تنهمر”.

وتابع: “لم يتم استدعائي لمعسكر منتخب مصر الأخير، ولا أعلم هل سأنضم في المعسكر المقبل أم لا”.

وأكمل: “محمد صلاح مهد الطريق للاعبين المصريين للاحتراف في الدوري الإنجليزي، وجعل الناس يرون اللاعبين المصريين ذوي جودة ومثابرين، كما أنهم مؤهلون للاحتراف في الدوريات الكبرى”.

واختتم: “لدينا فريق قوي ولاعبين رائعين يريدون المساعدة ويسعون للنجاح، وهو كلل الأمر بالتأهل للدوري الإنجليزي”.

وأصبح سام مرسي هو ثالث لاعب مصري يتأهل للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال.