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النصر السعودي يحدد موقفه من بيع نجمه بعد الاهتمام الإنجليزي والإسباني

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رونالدو - النصر السعودي

رونالدو - النصر السعودي

حدد نادي النصر السعودي موقفه من بيع محترف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يأتي ذلك بعد الاهتمام الإنجليزي والإسباني بالتعاقد مع إيمريك لابورت، نجم فريق النصر السعودي، في الفترة المقبلة.

وأوضح الصحفي أكرم كونور، أن أندية الممتاز والدوري الإسباني تراقب وضع لاعب النصر إيمريك لابورت، لبحث إمكانية التعاقد معه في الصيف القادم.

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وأشار إلى أن إدارة نادي النصر السعودي لا تخطط لرحيل اللاعب الإسباني إيمريك لابورت، في الفترة المقبلة.

وكان إيمريك لابورت قلب الدفاع الإسباني قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من مانشستر سيتي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق 9 مايو الجاري.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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