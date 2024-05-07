لابورت مطلوب في أتلتيك بيلباو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «fichajes» الإسباني أن مدافع النصر السعودي إيمريك لابورت دخل ضمن اهتمامات إدارة نادي أتلتيك بيلباو، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع أن أتلتيك بيلباو يخطط للتعاقد مع لابورت، ويجهز عرضا للتعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات، وأشار التقرير إلى أن النادي الإسباني يبحث عن تعزيز صفوفه بقلب دفاع قوي في الموسم الرياضي المقبل، والذي سيشهد عودة الفريق للمنافسات الأوروبية، بعد تتويجه هذا الموسم ببطولة كأس الملك.

وقد حضر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى نادي النصر السعودي قادما من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023؛ ليلتحق بكوكبة من النجوم استطاع النصر التعاقد معهم.

وشارك لابورت مع الفريق النصراوي في 36 مباراة عبر كل المسابقات، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب الدولي الإسباني 25 مليون يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت»ويمتد عقده مع «العالمي» حتى يونيو 2026.